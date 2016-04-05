جنيف.. استئناف محادثات السلام السورية في 11 أبريل

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي، الثلاثاء، خلال لقاء مع صحافيين أن الجولة المقبلة من محادثات السلام حول سوريا التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، ستبدأ في 11 أبريل في جنيف.

وقال فوزي إن ستيفان دي ميستورا، الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "ينوي استئناف هذه المحادثات بين السوريين من أجل السلام في 11 أبريل كما هو مقرر".

ومن المنتظر أن يصل وفد المعارضة السورية في إطار الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف في 10 أبريل. وأضاف فوزي أن المحادثات قد تبدأ في 11 أبريل "بمحادثات مع الهيئة العليا للمفاوضات".

وأوضح أن وفد دمشق سيصل إلى هذه المحادثات في 14 أبريل. وتجري انتخابات تشريعية في سوريا في 13 أبريل، وقد ترشح 5 من أعضاء الوفد السوري الرسمي إلى هذه الانتخابات.

وانتهت الجولة السابقة من المحادثات التي جرت من 14 إلى 24 مارس في جنيف دون تحقيق أي تقدم ملموس.