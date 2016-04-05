سوريا.. جبهة النصرة تسقط طائرة للنظام بحلب وتأسر طيارها

أفاد المرصد السوري ومصدر من المعارضة بأن جبهة النصرة أسقطت طائرة حربية جنوبي حلب وأسرت قائدها ونقلته إلى أحد معاقلها، واعترف النظام السوري بإسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو.

وأضاف أن سحابة من الدخان شوهدت مع اندلاع النيران في الطائرة قبل أن تسقط في منطقة العيس، حيث تعرض مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة لقصف شرس من طائرات سورية وروسية.

وكان المرصد ومقره بريطانيا أعلن أن مصير الطيار غامض، قبل أن تعلن المعارضة اعتقاله.

ودارت اشتباكات منذ ليل الأحد- الاثنين بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جهة، وجبهة النصرة وفصائل أخرى من جهة أخرى في محيط بلدة العيس جنوب حلب، في محاولة لقوات النظام استعادة السيطرة على البلدة التي خسرتها منذ يومين.

فيما قالت وسائل إعلام النظام السوري إن صاروخ أرض جو أسقط طائرة حربية سورية في محافظة حلب، وإن الطيار قفز بالمظلة.

وقال مصدر عسكري للنظام إن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية.