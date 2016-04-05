كيري: المحادثات تختبر قدرة الأسد على التفاوض بنية حسنة

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، قبل بدء جولة جديدة من المفاوضات في جنيف، إن محادثات السلام المرتقبة بشأن الانتقال السياسي في سوريا ستختبر ما إذا كان بشار الأسد يمكنه التفاوض بنية حسنة أم لا.

وقال كيري لقناة "بلومبرغ" في نيويورك: "الأساس الآن هو مدى قدرة الأسد على التفاوض بنية حسنة، ولا بد أن نختبر ذلك".

واعتبر كيري، الذي يعمل مع روسيا من أجل إقناع الأسد بالتنحي، أنه لا توجد طريقة لإنهاء الأزمة السورية في ظل بقاء الأسد في السلطة.

وأضاف كيري: "لا أرى أي طريقة ممكنة لبقاء الأسد، لأنه لا توجد طريقة لإنهاء الحرب مع بقائه في السلطة، ولا توجد طريقة لإنهاء العنف، ولا توجد طريقة يمكنه أن يوحد البلاد بها، لذلك لابد أن تقر إيران وروسيا وغيرهما بأنهم إذا أرادوا تحقيق السلام لا بد أن يرحل الأسد".

وأضاف كيري أن كيفية تحقيق الانتقال السياسي ستكون متروكة للمحادثات.