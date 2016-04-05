هوليوود.. جائزة أفضل وثائقي مستقل من نصيب مخرج سوري

فاز فيلم "قمر في سكايب Moon in the Skype"، للمخرج السوري، غطفان غنوم، بجائزة أفضل فيلم وثائقي خلال مهرجان هوليوود العالمي للأفلام الوثائقية المستقلة، ومن المقرر أن يتسلم غنوم جائزته في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، يونيو المقبل.

وصوّر غنوم الفيلم في عدة بلدان، من بينها سوريا واليونان وفنلندا، واستغرقت عملياته الفنية قرابة عام، ويتضمن سلسلة من اللقاءات مع لاجئين خابت آمالهم في الوصول إلى أوروبا، ضمن قالب قصصي، فيما يجسد ببعض مشاهده قصص أشخاص وصلوا فعلًا إلى الاتحاد الأوروبي وبدأوا التأقلم مع واقعهم الجديد.

مدة الفيلم ساعة وخمس دقائق، واعتبر غنوم أنه نموذج حقيقي لما يمكن تسميته بالسينما المستقلة، من حيث ضآلة تكاليفه الإنتاجية التي لا تتجاوز 500 يورو، إضافة إلى أنه يأتي ضمن رؤية شخصية، لما يجري من "مآسٍ" في البحر الأبيض المتوسط، مع تدفق موجات الهجرة إلى أوروبا.