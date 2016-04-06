اعتقال سوري في ألمانيا مشتبه بارتكابه جرائم حرب

أعلنت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت، اليوم الأربعاء، سوريا يشتبه بتورطه في جرائم حرب، ويعتقد أنه قاد ميليشيات محلية في سوريا.

وقال المصدر إن السوري إبراهيم ف. والبالغ من العمر 41 عاما، اعتقل في فستفاليا (شمال غرب) من قبل كومندوس من القوات الخاصة في شرطة المقاطعة.

وتابعت الشرطة أنه يشتبه بأن الرجل قاد في حلب بشمال سوريا "ميليشيات محلية بأحد الأحياء مؤلفة من حوالي 150 شخصا.

واتهم بأنه قام "بشكل متكرر" بأعمال "غير إنسانية" وبأعمال نهب، خصوصا للوحات فنية قام بعد ذلك ببيعها في خريف 2012 عندما انسحب جيش النظام من بعض مناطق حلب.

وحسب بيان الشرطة، فإن ابراهيم ف. قام خصوصا "شخصيا بتعذيب" مدنيين اثنين بعد أن سجنهما وهما يحاولان حماية حيهما من أعمال النهب.

وسيقرر قاض في المحكمة الفيدرالية في كارلسروهي (غرب) الأربعاء ما إذا كان سيوقفه احتياطيا.