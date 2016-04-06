روسيا: إزالة أكثر من 1500 لغم في تدمر

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات روسية ساعدت في إزالة أكثر من 1500 لغم في مدينة تدمر السورية منذ أن انتزعت قوات النظام السوري السيطرة على المدينة من إرهابيي تنظيم "داعش" في مارس الماضي.

وتوجهت فرق إزالة ألغام روسية إلى تدمر التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها من تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة.

وقالت زاخاروفا: "بعد النجاح الواضح في تحرير تدمر في 27 مارس، بدأ خبراء المتفجرات الروسي كما تعلمون إزالة الألغام. تم إبطال مفعول أكثر من 1500 جسم متفجر خطير".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الثاني من الشهر الجاري أن الخبراء سيغطون أكثر من 180 فدانا، بحسب التقديرات الأولية بهدف تطهير المنطقتين التاريخية والسكنية من المتفجرات.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن إزالة الألغام من تدمر يتطلب مشاركة 100 من أفراد الجيش الروسي على الأقل في عملية تستغرق عدة أشهر.