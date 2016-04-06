سوريا.. مقتل المتحدث باسم النصرة أبو فراس بغارة أميركية

أكدت جبهة النصرة، الذراع السورية لتنظيم القاعدة، اليوم الأربعاء، مقتل المتحدث باسمها أبو فراس في غارة أميركية بسوريا.

ونعت جبهة النصرة في بيان وفاة أبو فراس السوري في هجوم يوم الأحد الماضي نفذه "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي ذلك تأكيد لبيان عن مقتل القيادي بالجبهة.

وقالت مصادر بالمعارضة إن أبو فراس كان ضابطا سابقا بالجيش السوري فصل من الخدمة في أواخر السبعينات من القرن الماضي بسبب ميوله، وقاتل في أفغانستان في الثمانينات، وعمل مع أسامة بن لادن زعيم التنظيم للترويج لحركة طالبان.

وأصبح أبو فراس متحدثا باسم جبهة النصرة، وكان عضوا بمجلس شوري الجبهة الذي يتولى وضع السياسات.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أبلغ رويترز يوم الاثنين بشأن غارة جوية أميركية استهدفت يوم الأحد اجتماعا رفيع المستوى لقادة القاعدة في شمال غرب سوريا كان أبو فراس حاضرا فيه.

وبينما تقود الولايات المتحدة تحالفا لدول تتصدى لداعش في سوريا والعراق فإنها أيضا تشن هجمات منفصلة على جبهة النصرة، خاصة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.