"داعش" يهاجم محطة "تشرين" الحرارية شرق دمشق

شن مقاتلو تنظيم "داعش" هجمات على مناطق يسيطر عليها جيش النظام السوري قرب العاصمة دمشق الليلة الماضية، رداً في ما يبدو على الخسائر التي مني بها التنظيم الإرهابي في أماكن أخرى من سوريا.

وقال التنظيم، في بيان له على وكالة "أعماق" للأنباء التابعة، إن عناصره هجموا على محطة كهرباء "تشرين" الحرارية الواقعة شرق دمشق، واستطاعوا تدمير الثكنة المعدة لحماية المحطة، حسب تأكيده. وتقع المحطة على بعد 50 كيلومترا شمال شرقي دمشق.

وأقر مصدر من جيش النظام السوري بأن التنظيم شن هجمات لكنه قال إن كل من شارك فيها قُتل، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله إنه يبدو أن الهجمات التي وقعت مساء أمس خارج دمشق محاولة من جانب التنظيم للرد على الهزائم التي لحقت به في تدمر.