اختفاء 250 سورياً بعد هجوم لداعش شرق دمشق

فقد حوالي 250 من موظفي شركة إسمنت منذ الاثنين إثر هجوم لتنظيم داعش في الضمير على مسافة 40 كلم شمال شرق دمشق، بحسب ما أفاد سكان محليون.

وقال مسؤول إداري في شركة الإسمنت: "انقطع الاتصال مع نحو 250 عاملاً في معمل إسمنت البادية منذ الاثنين"، فيما أعربت بعض العائلات عن خشيتها من أن يكونوا مخطوفين لدى التنظيم الإرهابي.

إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان "فقدان الاتصال مع العشرات من عمال معمل إسمنت البادية القريب من مدينة الضمير خلال هجوم لداعش على المعمل الأربعاء"، مشيراً إلى وجود معلومات عن "خطفهم من قبل التنظيم واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وكان مصدر أمني في النظام السوري أعلن عن فشل "الاستيلاء هذا الأسبوع على مطار عسكري ومحطة تشرين للكهرباء في الضمير" التي يسيطر مقاتلو المعارضة على القسم الأكبر منها.