سقوط صاروخ أطلق من سوريا على بلدة تركية.. والأخيرة ترد

ذكرت مصادر أمنية أن نحو 3 أشخاص أصيبوا إثر سقوط صاروخ أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة داعش في شمال سوريا على بلدة كلس الحدودية بجنوب تركيا.



وأضافت المصادر أن القذيفة أصابت منزلا بوسط البلدة. وذكر مصدر آخر في الشرطة إن شخصا واحدا أصيب.



وأظهرت لقطات تلفزيونية السكان يرتدون ملابس النوم ويغطيهم غبار الأسمنت الرمادي وهم يهرعون إلى خارج المنزل.



وأصيبت كلس مرارا في قصف عبر الحدود ويعيش فيها عدد كبير من اللاجئين السوريين. وفي مارس آذار قتل شخصان أحدهما طفل في هجوم

ألقي باللوم فيه على تنظيم داعش.



وقالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية إن الجيش التركي قصف أهدافا لتنظيم داعش في شمال سوريا اليوم الخميس ردا على هجوم مدفعي عبر الحدود أصاب بلدة حدودية تركية وأسفر عن جرح ثلاثة أشخاص.



وذكرت مصادر أمنية أن القذائف أُطلقت من أراض سورية واقعة تحت سيطرة داعش وسقطت قرب مدرسة وأصابت منزلا في بلدة كلس بالقرب من الحدود السورية.



