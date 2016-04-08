المعارضة تسيطر على معظم بلدة الراعي بريف حلب

حقق مقاتلو المعارضة السورية تقدماً باتجاه معاقل تنظيم داعش في جنوب وشمال سوريا وقوضوا سيطرة التنظيم بالقرب من معبر حدودي مع تركيا بحسب ما أفاد ناشطون محليون.

وتشير الأنباء الواردة من حلب إلى أن فصائل الجيش الحر دخلت بلدة الراعي قرب الحدود مع تركيا وطردت مقاتلي التنظيم منها، فيما تجري معارك عنيفة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة التي تعتبر منفذا استراتيجيا لمقاتلي التنظيم إلى الحدود التركية.

وحقق مقاتلو المعارضة كذلك تقدما جنوب سوريا على حساب المتطرفين وتحديدا في مناطق درعا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.