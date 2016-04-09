داعش يفرج عن 170 عاملاً سورياً خطفهم من معمل إسمنت

وافق تنظيم داعش الجمعة على الإفراج عن غالبية عمال الإسمنت الذين اختطفهم الاثنين من مكان عملهم في ريف دمشق، وذلك بعد وساطة قام بها وسطاء سوريون، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان التنظيم اختطف الاثنين حوالي 300 عامل من عمال "شركة إسمنت البادية" في مدينة الضمير في ريف دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سيتم إطلاق سراح 170 عاملا، بعد أن نجح آخرون في الهروب.

ولم يتمكن المرصد من تحديد عدد الذين أفرج عنهم الجمعة.

غير أن مصدرا عسكريا قال إنه شاهد عشرات من هؤلاء العمال يصلون مساء الجمعة إلى مطار الضمير العسكري القريب والذي يسيطر عليه النظام.

ومساء الجمعة قال أحد العمال المفرج عنهم "أنا بخير. داعش أفرجت عني اليوم وذهبت لمطار الضمير للتحقيق ثم ذهبت إلى البيت".

وقام التنظيم بخطف العمال خلال هجوم كبير الاثنين في محيط مدينة الضمير.