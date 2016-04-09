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سوريا.. الثوار يسيطرون على تسيل بريف درعا

المصدر: دبي - قناة العربية
كتائب الثوار
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أفادت لجان التنسيق بسيطرة كتائب الثوار على بلدة تسيل بريف درعا الغربي، بعد معارك وصفت بالعنيفة ضد لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى المتهمين بمبايعة تنظيم "داعش"، قتل خلالها العشرات من عناصر الأخيرة.

وشنّت كتائب الثوار هجوماً عنيفاً على مواقع لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى في تسيل.

وكان الجيش الحر بالتعاون مع فصائل أخرى قد سيطر أمس على بلدتي عدوان وسحم الجولان بعد اشتباكات عنيفة مع "حركة المثنى " و"لواء شهداء اليرموك" المبايعين لداعش.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الحر سيطرته على الجبل الشرقي في منطقة القلمون بريف دمشق، وجاء ذلك عقب اشتباكات مع تنظيم داعش أدَّت لمقتل وجرح العشرات من الأخير.

كلمات دالّة

#كتائب الثوار, #ريف درعا الغربي, #بلدة تسيل, #النظام السوري, #داعش

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