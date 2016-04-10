إطلاق نار على صحفي سوري مناهض لـ"داعش" في جنوب تركيا

أطلق مسلح ملثم النار على صحفي سوري معارض لتنظيم "داعش" فأصابه في رأسه في جنوب تركيا، وهو حاليا في العناية المركزة.

وكان الصحفي محمد زاهر شرقاط يسير في شارع في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا القريبة من الحدود السورية عندما أطلق عليه مسلح النار، بحسب ما أفادت وكالتا "دوغان" و"الأناضول" للأنباء.

وعمل شرقاط في قناة "حلب اليوم" التلفزيونية المعارضة لتنظيم "داعش" الذي سيطر على معظم الأجزاء الشمالية لمحافظة حلب في شمال سوريا.

ونُقِل إلى المستشفى فوراً وهو في العناية المركزة، بحسب ما ذكرت الوكالتان.

وأورد الناشط السوري ابراهيم ادلبي من غازي عنتاب أنها ثاني محاولة قتل يتعرض لها شرقاط في ثلاثة أشهر.

وصرح ادلبي لوكالة "فرانس برس" في بيروت أن شرقاط كان يقود مجموعة مسلحة قاتلت قوات نظام بشار الأسد، وكان ناشطا إعلاميا في بلدته الباب حتى سيطر عليها تنظيم "داعش". ثم أصبح صحفيا في "حلب اليوم" بعد انتقاله الى تركيا.

وقال نقلا عن صديق زار شرقاط في المستشفى إن الأخير "لا يزال حيا".