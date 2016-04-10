المعارضة: وقف الأعمال القتالية على وشك الانهيار

جددت العضو في وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية، بسمة قضماني، قولها إن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا "على وشك الانهيار"، وذلك قبل أيام من استئناف مفاوضات السلام في جنيف.

وصرحت قضماني في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" بأن "الأيام العشرة الأخيرة شهدت تدهوراً خطيراً جداً، وأن الهدنة على وشك الانهيار"، مشيرة إلى أن "استخدام البراميل المتفجرة استؤنف". كما اعتبرت أن "المهمة الأميركية الروسية لمراقبة وقف إطلاق النار عاجزة".

وأكدت قضماني تمسك المعارضة بهيئة حكم انتقالية بسلطات كاملة بما فيها سلطات بشار الأسد، في وقت لا يتحدث فيه النظام إلا عن حكومة وحدة وطنية مع بعض المعارضين، مضيفة أن "لا أحد يعرف كيف ستتم المصالحة بين الرؤيتين".