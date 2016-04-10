الهدنة حبر على ورق عند الأسد.. 241 برميلاً في مارس

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا ذكرت فيه أن طيران النظام ألقى 241 برميلاً متفجراً في مارس الماضي، سقط أغلبها في محافظتي حلب وريف دمشق ثم إدلب.

وذكرت المعارضة أن النظام خرق قرارات مجلس الأمن بشأن الهدنة، مستخدما البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق.

كما طالبت المعارضة فرض حظر أسلحة على النظام، وملاحقة مزوديه بالمال والسلاح.

ولفت التقرير إلى أن أول استخدام بارز للبراميل المتفجرة من قبل قوات النظام كان في أكتوبر عام 2012 في مدينة "سلقين" بإدلب.

وأضافت الشبكة أن 99% من ضحايا البراميل المتفجرة منذ استخدامها حتى اليوم هم مدنيون.