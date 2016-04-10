برنامج الأغذية ينجح للمرة الأولى بإلقاء غذاء لدير الزور

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه نجح الأحد في إلقاء مواد غذائية بالمظلات للأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور في شرق سوريا، بعد أن كانت المحاولة الأولى فشلت في شباط/فبراير الماضي.

وأوضح المصدر نفسه أن برنامج الأغذية العالمي استأجر طائرة أقلعت من عمان في الأردن وألقت بالمظلات من على ارتفاع شاهق 26 طردا من المواد الغذائية تحتوي بشكل خاص على كميات من الفاصولياء والحمص والأرز، ما يكفي لتغذية 2500 شخص لمدة شهر.

كما أوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة إن شريكه المحلي أبلغه إن الهلال الاحمر السوري تمكن من تسلم 22 طردا، ولا يزال يجري البحث عن الطرود الاربعة الاخرى.

ويسيطر تنظيم داعش على نحو ستين بالمئة من مدينة دير الزور، في حين تسيطر قوات النظام على القسم المتبقي منها.

ويشدد التنظيم منذ مطلع العام 2015 حصاره على الاحياء التي لا تزال بايدي قوات النظام في وسط وغرب وجنوب غرب المدينة، حيث يعيش نحو 200 الف شخص في ظروف انسانية صعبة، ويتم ادخال مساعدات ومواد غذائية اليهم عن طريق المهربين.

ومع نجاح القاء المواد الغذائية الأاحد تكون المرة الاولى منذ آذار/مارس 2014 التي يتمكن فيها برنامج الاغذية العالمي من القاء مساعدات فوق المناطق المحاصرة من المدينة.

وجرت محاولة سابقة في شباط/فبراير الماضي لالقاء 21 طردا يحوي كل منها نحو طن من المواد الغذائية فوق هذه الاحياء من على ارتفاع سبعة الاف متر. لكن المهمة فشلت تماما اذ لم يتم العثور على عشرة من الطرود، في حين اتلفت أربعة اخرى، وسقطت الطرود السبعة الاخرى في مناطق لا يمكن الوصول اليها.

واضاف البرنامج انه من المقرر القيام بعمليات القاء اخرى "خلال الايام القليلة المقبلة"، وهو يجري اتصالات مع شركاء له على الارض للتاكد من توزيع المساعدات مباشرة بعد القائها.

ويسري وقف لاطلاق النار في سوريا منذ السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي الا ان المعارك متواصلة في مناطق انتشار تنظيم داعش وجبهة النصرة.

ويقدم برنامج الاغذية العالمي مواد غذائية لاكثر من أربعة ملايين شخص شهريا ويعرب عن قلقه الشديد لتعذر ايصال مساعدات لمناطق محاصرة او يصعب الوصول اليها.