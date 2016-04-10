دي ميستورا يصل إلى دمشق ويلتقي المعلم غداً

وصل الموفد الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى دمشق مساء الأحد، وذلك قبل أيام من استئناف مفاوضات جنيف بين ممثلين للنظام السوري والمعارضة، وفق مراسلة فرانس برس.

وقالت المراسلة إن دي ميستورا وصل قرابة الساعة 19.30 (16.30 بتوقيت غرينتش) إلى أحد الفنادق الكبرى وسط دمشق آتياً من بيروت التي كان قد وصل إليها جواً من عمان، من دون الإدلاء بأي تصريح، على أن يلتقي الاثنين وزير خارجية النظام وليد المعلم.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "الحياة" عن إحدى مسودات إجابات الهيئة التفاوضية العليا المعارضة عن 29 سؤالاً وجهها دي ميستورا.

وتمسكت المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بصلاحيات كاملة وحل مجلس الشعب، إضافة إلى تشكيل مؤسسات تنفيذية تابعة للهيئة الانتقالية، بينها مجلس أمن وطني يشرف على إصلاح الجيش وأجهزة الأمن.