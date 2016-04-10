مقتل 24 من "داعش" في غارات "مجهولة" على الرقة

قُتِل 24 عنصرا على الأقل من تنظيم "داعش" بالإضافة الى ثمانية مدنيين جراء ضربات جوية نفذتها طائرات حربية لم تُعرف هويتها واستهدفت مدينة الرقة، أبرز معاقل الارهابيين في سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "قُتل 24 عنصراً من تنظيم داعش على الأقل، بينهم ثلاثة قياديين، بالإضافة الى ثمانية مدنيين بينهم امرأة جراء غارات نفذتها طائرات حربية لم يعلم إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدولي (بقيادة أميركية) أم للنظام السوري واستهدفت بعد منتصف الليل مدينة الرقة" في شمال سوريا.

وبحسب المرصد، طالت الضربات الجوية أحياء عدة في مدينة الرقة التي غالبا ما تتعرض لضربات جوية تستهدف مقار تنظيم "داعش" وتحركات عناصره بشكل رئيسي.

وأفاد عبد الرحمن أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب "وجود جرحى في حالات خطرة".