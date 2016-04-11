الجيش الروسي: جبهة النصرة تحتشد حول حلب

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اليوم الاثنين أن عناصر "جبهة النصرة" يحتشدون حول مدينة حلب السورية ويخططون لشن هجوم واسع النطاق لقطع الطريق بين حلب والعاصمة السورية دمشق، وليس لاقتحام المدينة.

وقال سيرغي رودسكوي، قائد قيادة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة إن نحو 9500 من مقاتلي "جبهة النصرة" احتشدوا إلى الجنوب الغربي وإلى الشمال من حلب.

وأضاف أن كل أفعال جيش النظام السوري والقوات الجوية الروسية "تهدف لإفشال خطط جبهة النصرة"، مؤكداً أنه "لا توجد خطط لاقتحام مدينة حلب".

وفي سياق آخر، أكد سيرغي رودسكوي أن الهدنة في سوريا لا تزال قائمة بشكل عام على الرغم من بعض الخروقات.