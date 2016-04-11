سوريا.. تركيا تقصف مواقع لـ"داعش" قرب كيليس

قصف الجيش التركي بالمدفعية مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا بعد سيطرة إرهابيين على منطقة قريبة من الحدود التركية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.

وقصفت المدفعية التركية من مواقع حدودية قرب كيليس مواقع للتنظيم الارهابي، بحسب قناة "ان. تي. في" الإخبارية الخاصة.

ويأتي ذلك بعد استعادة مسلحي التنظيم بلدة الراعي قرب الحدود مع تركيا من فصائل معارضة كانت سيطرت عليها الأسبوع الفائت، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستثنيت "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" من اتفاق هدنة أُبرم بوساطة أميركية ودخل حيز التنفيذ في 27 شباط/فبراير.

وكانت المدفعية التركية استهدفت في فبراير الماضي مواقع لحزب الاتحاد الديموقراطي في سوريا، وأكد الجيش التركي حينها أنه كان يرد على إطلاق نار.

لكنها لم تستهدف مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا بعد سريان الهدنة.