من جديد.. داعش يدخل بلدة "الراعي" بعد معارك مع المعارضة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش استعاد بلدة قرب الحدود التركية بعد قتال عنيف مع مقاتلي المعارضة.

وكانت المعارضة قد حققت سابقاً، تقدماً باتجاه معاقل تنظيم داعش في جنوب وشمال سوريا، وقوضت سيطرته بالقرب من معبر حدودي مع تركيا، بحسب ما أفاد ناشطون محليون.

وأشارت أنباء سابقة من حلب إلى أن فصائل الجيش الحر دخلت بلدة الراعي قرب الحدود مع تركيا، وطردت مقاتلي التنظيم منها، فيما تجري معارك عنيفة في الجزء الشمالي الغربي من المدينة التي تعتبر منفذا استراتيجيا لمقاتلي التنظيم إلى الحدود التركية.