نتنياهو: إسرائيل نفذت عشرات الضربات في سوريا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أن إسرائيل نفذت عشرات الضربات في سوريا، معترفاً للمرة الأولى بتنفيذ مثل هذه الهجمات على ما يشتبه بأنها شحنات أسلحة إلى ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وعلى الرغم من "حيادها" الرسمي تجاه الحرب بسوريا، فقد تعهدت إسرائيل مرارا بمنع وصول شحنات الأسلحة المتطورة إلى حزب الله الذي تدعمه إيران في الوقت الذي امتنعت فيه عن تأكيد تقارير عن تنفيذ عمليات جوية محددة.

وقال نتنياهو، أثناء زيارة للقوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من الحدود مع سوريا: "نتحرك عندما ينبغي لنا أن نتحرك.. بما في ذلك هنا عبر الحدود بتنفيذ عشرات الضربات التي تهدف لمنع حزب الله من امتلاك أسلحة تغير قواعد اللعبة".

ولم يحدد نتنياهو نوع الضربات التي نفذتها إسرائيل في سوريا. كما لم يحدد أيضا الإطار الزمني أو أي تفاصيل أخرى متعلقة بالضربات.

ورحبت إسرائيل باتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا في شباط/فبراير لكنها أشارت إلى أنها قد تواصل شن هجمات هناك إذا رصدت تهديدا من حزب الله.

وسعى قادة إسرائيل للحصول على ضمانات من روسيا، التي أرسلت قوات إلى سوريا في العام الماضي لمساعدة بشار الأسد، بأنها لن تسمح بأن تستفيد إيران أو حزب الله بعد الانسحاب العسكري الجزئي الذي أعلنته موسكو في الشهر الماضي.

وتحتفظ إسرائيل وروسيا بخط ساخن بينهما لمنع حدوث أي اشتباك عرضي بين طائراتهما فوق الأراضي السورية.