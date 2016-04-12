سوريا.. مقتل طيارين روسيين في تحطم مروحية

تحطمت مروحية قتالية روسية من طراز "مي-28 إن" (صياد الليل) في ريف حمص، الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل طياريها الاثنين.

ونفت وزارة الدفاع الروسية تعرض المروحية لإطلاق نار قبل تحطمها.

وأوضحت الدائرة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الحادثة وقعت في الساعة 01:29 فجر الثلاثاء في محيط مدينة حمص.

وأكدت الدفاع الروسية نقل جثتي الطيارين إلى قاعدة حميميم الجوية، حيث ترابط الطائرات الحربية المشاركة في العملية الروسية الجوية بسوريا.

وقالت الوزارة "قتل عنصرا طاقم وانتشلت جثتاهما خلال عملية انقاذ ونقلتا الى قاعدة حميميم" في شمال غرب سوريا، موضحة ان الحادث وقع منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

واضافت ان "المروحية لم تستهدف باطلاق نار".

وبذلك يرتفع الى سبعة عدد العسكريين الروس الذين قتلوا خلال مهمات منذ بدء التدخل الروسي في سوريا في 30 ايلول/سبتمبر.

