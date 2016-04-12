تصريحات روسية سورية متخبطة بشأن حلب

أعلن رئيس وزراء النظام السوري، وائل الحلقي، عن وجود مخطط مشترك مع القوات الروسية لاقتحام حلب، ولكن ما إن أعلن الحلقي ذلك، حتى نفت وزارة الدفاع الروسية الأمر.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، أمس الاثنين، أن عناصر "جبهة النصرة" يحتشدون حول مدينة حلب السورية ويخططون لشنّ هجوم واسع النطاق لقطع الطريق بين حلب والعاصمة السورية دمشق، وليس لاقتحام المدينة.

وقال سيرغي رودسكوي، قائد قيادة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة إن نحو 9500 من مقاتلي "جبهة النصرة" احتشدوا إلى الجنوب الغربي وإلى الشمال من حلب.

وأضاف أن كل أفعال جيش النظام السوري والقوات الجوية الروسية "تهدف لإفشال خطط جبهة النصرة"، مؤكداً أنه "لا توجد خطط لاقتحام مدينة حلب".