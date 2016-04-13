بالفيديو.. أسير حزب الله يكشف تفاصيل معركة العيس بحلب

نشرت جبهة النصرة فيديو يظهر أحد عناصر حزب الله، ويدعى "محمد ياسين"، يروي تفاصيل المعركة التي خاضها جيش النظام السوري والمليشيات المقاتلة معه في بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي بعد أن سقط أسيراً بيد الجبهة .

ويتحدر الأسير من بلدة مجدل سلم في محافظة النبطية جنوب لبنان، ويقول في الشريط المصور إنه التحق بحزب الله عام 2010، وشارك في العديد من المعارك في سوريا، بعد خضوعه لدورة تدريب على القتال.

ويكشف ياسين أنه شارك مؤخراً في المعارك بريف حلب الجنوبي ضمن مجموعة من الإيرانيين والعراقيين والأفغان بالإضافة إلى قوات النظام.