دي ميستورا: الانتقال السياسي في سوريا هدف المفاوضات

افتتح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، جولة جديدة من مباحثات السلام الأربعاء، وقال إنه يسعى لتجديد الالتزام بالحفاظ على الهدنة الهشة في سوريا. وقال دي ميستورا أيضا إنه خلال اجتماعات عقدها في الفترة الأخيرة مع مسؤولين بارزين في موسكو ودمشق وطهران وعمان رأى تأييداً واهتماماً للمحادثات يهدف لتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

وكان المبعوث الأممي بدأ جولة المحادثات الأربعاء بمقابلة أعضاء بالهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات أن النظام السوري ارتكب أكثر من 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار وأسقط 420 برميلاً متفجرا في مارس فقط.

يشار إلى أنه من المتوقع وصول وفد النظام السوري إلى جنيف يوم الجمعة.

وانتهت الجولة السابقة في24 مارس بتعهد دي ميستورا التركيز على الانتقال السياسي عندما تعود الأطراف المتحاربة إلى جنيف.