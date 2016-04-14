المعارضة السورية: جولة دي ميستورا غير مشجعة

أشارت المعارضة السورية بعيد انطلاق المفاوضات الأربعاء في جنيف أن جولة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستروا لم تكن مشجعة.

وقال رئيس وفد المعارضة في جينيف أسعد الزعبي أن المعارضة تهدف من خلال مباحثاتها إلى الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، مشددا أن ذلك يمثل المطلب الأول والأهم للمعارضة السورية.

ولفت الزعبي إلى أن وفده تفاجَأ بنتائج الجولة التي قام بها المبعوث الأممي، ووصفها بغير المشجعة. وأشار إلى أن وفد النظام تغيب عن الحضور للمباحثات لأنه لا يسعى بجدية إلى بحث أو قبول الحل السياسي، ولا يريد سوى الحل العسكري.

من جهتها، أوضحت عضو الهيئة الاستشارية للهيئة العليا للمفاوضات مرح البقاعي أن كل المؤشرات من جولة دي ميستورا لم تكن مشجعة. وبحسب البقاعي فإن هناك غموضا حول ما خلصت إليه لقاءات دي ميستورا مع المسؤولين الإيرانيين. كما جددت البقاعي التمسك بهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

