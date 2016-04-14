بلجيكا.. السجن 15 عاماً لمجند متطرفين للقتال في سوريا

أصدرت محكمة الاستئناف ببروكسل، الخميس، حكماً بالسجن 15 عاماً وهي العقوبة القصوى، على المدعو خالد الزركاني لدوره كقائد "خلية إرهابية" أرسلت العديد من الأشخاص للقتال ضمن تنظيمات متطرفة في سوريا ضمنهم منفذون لاعتداءات باريس.

وكان حكم على الزركاني ابتدائياً في يوليو 2015 بالسجن 12 عاماً.

وبين30 شخصاً حوكموا معه في يوليو شكيب اكرو الذي كان ضمن منفذي اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 وفجر نفسه أثناء هجوم الشرطة في سان دوني شمال باريس. وبين من شملتهم القضية أيضاً رضا كريكت الذي أوقف في مارس في التحقيق في اعتداء "وشيك" في فرنسا.

وأعيدت محاكمة الزركاني (42 عاماً) في فبراير بعد أن استأنف النائب العام، برنار ميشال، الحكم عليه، معتبراً أنه "أكبر مجندي الإرهابيين الذين عرفتهم بلجيكا".

كما حكمت المحكمة الابتدائية الجنائية في بروكسل في يوليو 2015 أيضاً على 29 آخرين لمشاركتهم في أنشطة جماعة إرهابية. ولم يكن سوى 13 من المتهمين الـ 32 حاضرين بينهم الزركاني. واعتبر 19 آخرون حينها في سوريا وقتلوا فيها.