مقتل أكثر من 200 في معارك حلب خلال أسبوع

قتل أكثر من 200 عنصر من قوات النظام السوري ومتطرفين ومقاتلين في المعارضة خلال المعارك العنيفة التي تدور في محافظة حلب شمال سوريا منذ بداية الأسبوع الحالي، وفق ما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وتمكن المرصد من توثيق مقتل 210 عناصر منذ الأحد الماضي، هم 82 عنصراً من قوات الأسد والمسلحين الموالين لها، و94 مقاتلاً في جبهة النصرة وفصائل أخرى، فضلاً عن 34 عنصراً من تنظيم "داعش".

وتدور في محافظة حلب اشتباكات على جبهات عدة، إذ تخوض قوات النظام السوري معارك ضد جبهة النصرة وفصائل أخرى في ريف حلب الشمالي والجنوبي. كما تدور معارك بين تنظيم "داعش" وقوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وأخرى بين التنظيم المتطرف والفصائل المقاتلة قرب الحدود التركية في أقصى ريف حلب الشمالي.

وتمكن المرصد السوري من توثيق "مقتل 50 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال قصف واشتباكات وكمائن في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، فضلاً عن 61 مقاتلاً على الأقل من الفصائل المعارضة وجبهة النصرة".

كذلك قتل "20 مقاتلاً على الأقل من الفصائل المعارضة وجبهة النصرة خلال القصف والمعارك في محيط مخيم حندرات ومزارع الملاح في ريف حلب الشمالي، اضافة إلى 14 عنصراً من قوات النظام والمسلحين المتحالفين معها".

وعلى جبهة أخرى، وثق المرصد "مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، إضافة إلى 10 عناصر من تنظيم داعش في محيط خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي".

وبالقرب من الحدود التركية، قتل "13 مقاتلاً على الأقل من الفصائل المعارضة خلال معارك مع داعش الذي فقد بدوره 24 عنصراً".