المعارضة: رسالة الأسد مفادها أنه يريد الحل العسكري

قال أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية للمفاوضات، اليوم الجمعة، إن الحكومة تبعث رسالة قوية مفادها أنها لا تريد التفاوض للتوصل لاتفاق سلام في جنيف، وأنها تسعى لحل عسكري بعد شن هجوم على حلب.

وقال الزعبي إن "النظام" بعث برسالة قوية كما يفعل قبل كل جولة من المحادثات، مفادها أنه لا يريد الحل السياسي، لكنه يريد الحل العسكري الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد بالكامل.

وأضاف أن التعديلات التي قدمتها الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا في وقت سابق اليوم بشأن المبادئ الأساسية التي طرحت في الجولة السابقة من المحادثات، تظهر أن دمشق ليست جادة بشأن الحل السياسي، وأنها منفصلة عن الواقع.