سوريا.. محادثات جنيف غير المباشرة تستأنف اليوم

تستأنف اليوم الجولة الثالثة من محادثات السلام بشأن الأزمة السورية في جنيف، وسط تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن المحادثات تهدف إلى الانتقال السياسي.

ومن المتوقع أن يصل وفد النظام إلى جنيف للمشاركة في هذه المحادثات غير المباشرة، حيث يصر وفد النظام على أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش، في حين تصر المعارضة على رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، التي تمثل المعارضة الرئيسية في سوريا، لوكالة "رويترز"، الخميس، إن الهيئة مستعدة للمشاركة في هيئة حكم انتقالي مع أعضاء حاليين من حكومة رئيس النظام السوري ولكن ليس الأسد نفسه.

وأفاد سالم المسلط، في اليوم الثاني من جولة جديدة من المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف، بأن هناك العديد من الأشخاص على الجانب الآخر يمكننا التعامل معهم، مشيراً إلى أن الهيئة لن تعترض طالما لن يرسلوا "مجرمين".