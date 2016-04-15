كيري: على روسيا الضغط على الأسد للالتزام بالهدنة

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الجمعة، إن هناك "حاجة ماسة" لأن تتوقف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد عن انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا ودعا روسيا للمساعدة في ذلك.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن كيري قال لنظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي: "تتوقع الولايات المتحدة من روسيا دعوة النظام للالتزام بوقف (الأعمال القتالية) ونحن سنعمل مع المعارضة لتتصرف بالمثل".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير لافروف بحث مساعي تسوية الأزمة السورية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي كيري.

وأضافت الوزارة أن لافروف وكيري بحثا أيضا الصراعين في ناجورنو قرة باغ وأوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أن كيري أعرب للافروف عن "مخاوف كبيرة حيال التهديدات المتواصلة لوقف الأعمال القتالية في سوريا والحاجة الملحة الى أن يوقف نظام (بشار) الأسد انتهاكاته لوقف إطلاق النار".

ويأتي الاتصال في وقت أجبرت المعارك العنيفة التي تشهدها محافظة حلب في شمال سوريا عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم، وألقت بظلالها على المفاوضات غير المباشرة التي استؤنفت هذا الاسبوع في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أعربت الخميس عن "قلقها الشديد" حيال "الهجوم" الذي تشنه القوات السورية في محيط مدينة حلب.

وأكد كيري ولافروف اللذان يمثلان قناة التواصل الدبلوماسي الوحيدة شبه اليومية بين الولايات المتحدة وروسيا، "أهمية الحفاظ على وقف الأعمال القتالية وتوطيده" وحضا "جميع الأطراف على الالتزام" بالهدنة.