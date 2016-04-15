"داعش" يعلن تقدمه قرب الحدود التركية وشرق حلب

أعلن تنظيم "داعش" ومراقبون اليوم الجمعة أن التنظيم سيطر على منطقة جبلية تقع إلى الجنوب الشرقي من حلب، بعدما حقق تقدماً قرب الحدود مع تركيا في تطور قالت الأمم المتحدة إنه أجبر السكان على الفرار.

وقال التنظيم في بيان إنه سيطر على حقل دريهم والتلال المحيطة به الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي حلب، وهي منطقة تطل على بلدة خناصر الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.

كانت وسائل الإعلام السورية ذكرت مساء الخميس أن جيش النظام خاض معارك ضد التنظيم قرب خناصر وكبده خسائر فادحة، حسب إعلام الأسد.

ومن جهته، قال المرصد إن القتال بين جيش النظام والتنظيم مستمر مع سعي الأسد لاستعادة السيطرة على المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن هجوما لـ"داعش" على مناطق حدودية تسيطر عليها المعارضة وضع مخيمات النازحين في خطر، ودفع أكثر من 20 ألفا منهم للفرار باتجاه بلدة إعزاز التي تسيطر عليها المعارضة.

وكان التنظيم استعاد يوم الاثنين بلدة الراعي الواقعة على مسافة 36 كيلومترا شرقي إعزاز من الجيش السوري الحر، وذلك في إطار أشهر من الكر والفر في شمال محافظة حلب.

وشن جيش النظام السوري هجوما على شمال حلب، أمس الخميس، مدعوما بغطاء جوي روسي ليهدد بغلق ممر حيوي للمعارضة إلى داخل المدينة في قتال ألقى ظلالا من الشك على محادثات السلام الجارية في جنيف.