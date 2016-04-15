30 ألف شخص يفرون من حلب خلال 48 ساعة

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، أن 30 ألف شخص على الأقل "نزحوا في الـ48 ساعة الماضية"، هرباً من المعارك التي تشهدها محافظة حلب بشمال سوريا، ودعت تركيا إلى فتح حدودها للسماح بمرورهم.

وتابعت المنظمة قائلة إن "زحف داعش في 13 و14 نيسان/أبريل أجبر ما لا يقل عن نصف سكان مخيمات اللاجئين شرق اعزاز قرب الحدود التركية البالغ عددهم 60 ألف نسمة على الفرار إلى مخيمات أخرى"، وذلك نقلاً عن مسؤولين في هذه المخيمات وعاملين إنسانيين في تركيا.

وذكرت في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني: "أدى تجدد القتال بين داعش وجماعات المعارضة المسلحة شمال حلب إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال الـ48 ساعة الماضية".

كذلك أشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن "الحدود التركية لا تزال مغلقة تماماً" أمام جميع السوريين "باستثناء المصابين إصابات خطيرة".