طيران النظام يغير على مواقع الجيش الحر بريف حلب الشمالي

كثف طيران النظام السوري غاراته على مواقع الجيش الحر لاسترجاع القرى والبلدات التي استردها الجيش الحر مؤخراً في ريف حلب الشمالي.

وأفادت شبكة سوريا مباشر بأن الجيش الحر صد محاولة جيش النظام وميليشياته للتقدم على جبهتي حندرات والملاح في ريف حلب الشمالي، وسط غارات جوية من طيران النظام وقصف مدفعي وصاروخي.

كما كثف طيران الأسد غاراته على بلدة العيس وخان طومان والزربة وتل حدية وإيكاردا، ما أسفر عن دمار كبير في الأبنية والممتلكات المدنية.

كذلك استهدف جيش النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية مخيم خرماش في جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، ما أدى إلى إصابات وسط المدنيين، وفق شبكة سوريا مباشر.

وفي حمص، شن طيران النظام الحربي غارات مكثفة استهدفت الأحياء السكنية في المدينة والمزارع المحيطة بها، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وسط السكان المدنيين.