قوات النظام تسلّم بعض قرى حلب لداعش بعد تقدم المعارضة

في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات جنيف، مع استراحة ليومين، ما زالت الحملة العسكرية على حلب جارية.

فقد أفاد ناشطون أن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها انسحبت من محيط بلدة خناصر الاستراتيجية بريف حلب الشمالي، حيث عملت على تسليم بعض القرى إلى تنظيم "داعش" بعد التقدم الأخير لفصائل المعارضة في حلب خلال الأسبوع الماضي.

هذا وتمكن التنظيم من توسيع نطاق سيطرته في الجهة الشرقية لطريق الإمداد البري الوحيد الذي يصل مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب.

كما تمكن "داعش" من الاستيلاء على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة إثر معارك الكر والفر مع قوات النظام في عدة محاور بريف حلب الشمالي.