حلب.. مقتل وجرح العشرات في غارات عنيفة للنظام

قضى 10 مدنيين على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح يوم السبت جراء استهداف الطيران الحربي للنظام السوري لأحياء مدينة حلب بالعديد من الغارات الجوية.

وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات حربية تابعة لقوات النظام، استهدفت ظهر السبت بالصواريخ الفراغية حي المشهد غربي حلب، ما تسبب بمقتل 4 مدنيين، وإصابة نحو 15 آخرين بجروح.

كما أغار طيران النظام الحربي على حي باب الحديد في مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة آخرين بجروح، وقضى 4 مدنيين، وأصيب 5 آخرون بجروح إثر غارتين لطيران النظام الحربي على حارة الباشا في حي جب القبة، في حين لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في أحياء المرجة والشيخ سعيد، إثر استهدافهما بعدة غارات جوية.

وشهد حي صلاح الدين اشتباكات عنيفة بين الثوار الذين يسيطرون على الحي وقوات النظام التي تحاول التقدم فيه، تمكن خلالها الثوار من قتل 6 عناصر من تلك القوات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.

وفي حي الهلق بمدينة حلب، أعلنت فرقة السلطان مراد تفكيك سيارة مفخخة مركونة بجانب أحد المقرات في الحي، وبثّت تسجيلاً مصوراً للسيارة.

وفي ريف حلب الشمالي، أفاد ناشطون أن الثوار دمّروا سيارة مفخخة لتنظيم داعش بالقرب من قرية كفرغان، قبل أن تصل إلى هدفها، في حين خرجت مظاهرة في مخيم الريان طالبت بحماية دولية للنازحين في المخيمات، بعد الهجوم الأخير لتنظيم داعش على مخيم إيكدة، الذي تسبب بمقتل شخصين ونشوب حرائق في المخيم، كما تصدّى الثوار لمحاولة تسلل لقوات النظام من قرية رتيان إلى بلدة حيان صباح السبت.

وفي ريف حلب الجنوبي، أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية نسف سيارة عسكرية محملة بعناصر لقوات النظام، بالإضافة إلى دراجة عسكرية، وذلك أثناء محاولتهم التقدم على جبهة رسم عميش، وأوقعت العملية قتلى وجرحى بين قوات النظام.