سوريا.. إدخال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

أدخلت الأمم المتحدة، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية، في ريف العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، أن "مستلزمات وأجهزة طبية، دخلت إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة السورية في مناطق كفر بطنا وجوبر وعين ترما وبلدة الجسرين ومدينة دوما.

هذا ولم يتمكن مسؤولون في الأمم المتحدة، دخلوا في وقت سابق إلى مدينة داريا غربي العاصمة دمشق، من اصطحاب أو إدخال مساعدات معهم.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أرسلت سابقاً مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة في سوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، على رأسها بلدة مضايا ومدينة الزبداني شمال شرقي دمشق الواقعتين تحت سيطرة المعارضة، وبلدتي كفرية والفوعة بريف إدلب الواقعتين تحت سيطرة قوات النظام.