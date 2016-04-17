نتنياهو: الجولان جزء من إسرائيل إلى الأبد

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن يبقى الجولان السوري المحتل جزءا من اسرائيل "الى الابد"

وقال نتنياهو: "حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد 50 عاما ليعترف بأن الجولان سيبقى الى الابد تحت السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "هضبة الجولان ستبقى في أيدي إسرائيل الى الابد"، مؤكدا "لن تنسحب إسرائيل أبدا من هضبة الجولان"، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فإن نتنياهو يخشى أن تتعرض الدولة العبرية لضغوط من المجتمع الدولي لحملها على الانسحاب من الهضبة المحتلة إذا تم التوصل الى اتفاق بشأن مستقبل سوريا خلال مفاوضات السلام حول هذا البلد.

واستؤنفت المحادثات في جنيف الاربعاء للتوصل الى حل سياسي للنزاع في سوريا، والذي تسبب خلال 5 سنوات بمقتل اكثر من 270 الف شخص.

وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسته الأسبوعية يوم الأحد في هضبة الجولان السورية المحتلة في حدث غير مسبوق يهدف إلى إيصال رسالة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الانسحاب من الهضبة المحتلة ليس واردا على الإطلاق.

وأفادت أنباء خلال الأيام الماضية أن أي تسوية للصراع في سوريا يجب أن تشمل هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وتعرضت هضبة الجولان خلال الشهور الماضية لتساقط قذائف من جراء الاشتباكات بين النظام والفصائل السورية المعارضة. ودأبت إسرائيل على الرد صوب مصادر إطلاق النيران.