جماعات معارضة سورية تعلن معركة جديدة ضد النظام

أعلنت جماعات لمقاتلي المعارضة السورية يوم الاثنين بدء "معركة" جديدة ضد القوات الحكومية رداً على انتهاكات اتفاق هشّ لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير.

وأكدت هذه الجماعات في بيانها أنها سترد "بقوة" على وحدات الجيش السوري التي تطلق النار على المدنيين .

وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام الإسلامية.

وقال محمد رشيد رئيس المكتب الإعلامي لجماعة جيش النصر إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة.

ولم تحدد الجماعات المعارضة السورية موقعا جغرافيا للمعركة الجديدة.