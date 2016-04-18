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حجاب: لن نستمر بالتفاوض بينما ينتهك النظام الحقوق

المصدر: العربية نت
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قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية اليوم الاثنين إنه "غير مقبول" أن تستمر محادثات السلام في جنيف إذا لم ترفع الحكومة وحلفاؤها الحصار وتتوقف عن قصف المناطق المدنية.

وأضاف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي".

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