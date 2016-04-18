مقتل 4 في قصف من سوريا على مدينة تركية حدودية

قتل 4 سوريين بينهم ثلاثة أطفال في مدينة كيليس التركية على الحدود السورية إثر سقوط صواريخ أطلقت من سوريا كما أعلن الاثنين مكتب المحافظ في بيان.

وقال المصدر إن 6 أشخاص آخرين هم خمسة سوريين وتركي أصيبوا بجروح حين سقطت أربعة صواريخ على مدينة كيليس كما أوضح المحافظ.

وحسب وكالة دوغان للأنباء، فإن الصواريخ أطلقت من منطقة في سوريا تحت سيطرة داعش وسقطت بالقرب من مستشفى ومدرسة وعلى سطح منزل.

وردا على إطلاق الصواريخ، قصفت المدفعية التركية في محافظة كيليس مواقع للتنظيم المتطرف في شمال سوريا طبقا لقواعد الاشتباك، حسب دوغان.

وتعرضت كيليس التي لجأ إليها عدد كبير من السوريين بحيث أصبح عددهم أكثر من السكان الأتراك، منذ مطلع العام لعدد من الصواريخ أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وحسب الحكومة التركية الإسلامية المحافظة فإن إطلاق الصواريخ ازداد الأسبوع الماضي ومصدره المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا.

وأوقعت هذه الصواريخ الأسبوع الماضي قتيلين و6 جرحى في كيليس حيث تظاهر مئات السكان مطالبين بمزيد من الامن.

والصيف الماضي انضمت تركيا التي اتهمت طويلا بغض النظر عن المجموعات السورية المتطرفة، الى التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة وضاعفت الاعتقالات في الأوساط الجهادية بعد عمليات انتحارية نسبت الى خلايا مقربة من تنظيم داعش في تركيا.

