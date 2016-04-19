العالم يحتفل بتحرير تدمر.. وقوس النصر في لندن

ارتفع في ساحة "ترافلغار" في العاصمة البريطانية قوس مماثل لقوس النصر التاريخي في مدينة تدمر السورية، الذي دمرّه تنظيم داعش المتطرف بعد سيطرته على المدينة.

وأنشأ هذا القوس معهد أوكسفورد للآثار، وقد تطلب تشييده ست ساعات، ومن المقرر أن يدشن الثلاثاء في أشهر ساحات لندن.

وسيبقى قوس النصر في الساحة حتى يوم الخميس، ثم ينقل إلى دبي ومن بعدها إلى نيويورك.

وشيد هذا القوس المماثل تماما لقوس النصر في تدمر بفضل تقنية الطابعة بالأبعاد الثلاثة، وهو يزن 11 طنا وارتفاعه 6 أمتار، وقد صنع في ايطاليا باستخدام رخام مصري.

وقال مدير المعهد روجر مايكل "لم يكن ينبغي أن يتمكن الإرهابيون من تدمير بناء من هذا النوع يشكل جزءا من ثقافتنا جميعا".

ولم يبق من قوس النصر في تدمر الذي بناه الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس في القرن الثالث سوى عمودين، أما الجزء الأوسط منه والأقواس فقد سويت بالأرض بعد دخول تنظيم داعش إلى المدينة العام الماضي.

وكانت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي، قد تمكنت استعادة السيطرة على تدمر بعدما ظلت 10 أشهر تحت سيطرة داعش.