المسلط: لم نعلق مشاركتنا في المحادثات بل أجّلناها

أكد سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم الثلاثاء لقناة "الحدث"، أن المعارضة السورية لم تعلق مشاركتها في محادثات جنيف بل أجلتها.

وأكد المسلط أن وفد المعارضة باق في جنيف حتى مطلع الأسبوع.

وفي وقت سابق، كان جورج صبرا، قد أعلن في تصريح صحفي سابق، أن محادثات السلام السورية تأجلت لأجل غير مسمى واستئنافها يعتمد على "تصحيح مسار المفاوضات" والأحداث على الأرض.

وتابع: "المفاوضات ليس هناك موعد زمني لها. الموعد هو تنفيذ الأمور على الأرض. كذلك أيضا تصحيح مسار المفاوضات. ما لم يتم ذلك سيبقى المدى الزمني لها مفتوحا".

وأضاف أن المعارضة أيضا "لديها شكوى كبيرة من الموقف الأميركي. الموقف الأميركي يدفع باستمرار باتجاه أن تبقى المفاوضات قائمة دون أن نتلقى شيئا حقيقيا من الوعود الكثيرة".

ودعا صبرا القوى الدولية أيضا إلى إمداد السوريين بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، قائلاً: "من واجب المجتمع الدولي أن يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ويزودهم بما يمكنهم من فعل ذلك".