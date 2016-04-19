الهدنة انتهت.. الأسد يرتكب مجازر ضحيتها 62 قتيلا بإدلب

سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين بمجزرة مروعة ارتكبها الطيران الحربي جراء قصف بصواريخ فراغية سوق خضار في مدينة معرة النعمان في إدلب.

وأفاد ناشطون أن حصيلة القتلى وصلت إلى 50 مدنياً وإصابة 100 آخرين على الأقل كحصيلة أولية لاستهداف سوق شعبي وسط المدينة.

كما ارتكبت قوات النظام مجزرة أيضا في سوق للسمك في كفرنبل بريف المدينة ذهب ضحيتها 12 شخصا.

إلى ذلك، تم إسعاف الجرحى إلى النقاط الطبية والمراكز الميدانية، كما تم نقل بعض الحالات الحرجة إلى المشافي الحدودية بريف إدلب الشمالي.

ورجحت مصادر طبية تزايد أعداد القتلى، نظراً لخطورة بعض الإصابات في صفوف الجرحى.

كما تجدر الإشارة إلى أن المجازر التي ارتكبها الطيران الحربي تأتي بعد يوم واحد من تعليق وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف.