روسيا تؤيد تماماً استمرار المحادثات السورية في جنيف

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا تؤيد تماماً استمرار محادثات السلام السورية في جنيف في تعليق على قرار المعارضة السورية تأجيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر هاتفي مع الصحفيين: "نعتقد أن محادثات السلام حالة ضرورية".

وأكد بيسكوف أنه "تم التأكيد أمس على الحاجة إلى استمرار الحوار والمحافظة على نظام وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما".

من جهته، قال وزير الخارجية الورسي، سيرغي لافروف، إن "المحادثات السورية في جنيف ستستمر بمن حضر"، مشيراً إلى أن "وفود مجموعات التقت في موسكو والقاهرة وستانا، بالإضافة إلى ما يعرف بمجموعة حميميم، موجودة في جنيف رغم مغادرة وفد المعارضة السورية".