أميركا: هجوم إدلب نفذته على الأرجح قوات الأسد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، الثلاثاء، أن قوات النظام السوري هي التي نفذت على الأرجح ضربات جوية قتلت نحو 40 شخصاً في سوق مزدحمة للخضراوات بمنطقة تسيطر عليها المعارضة.



وعلى الرغم من قصف السوق بمعرة النعمان في محافظة إدلب، قال كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد أن ما يسمى باتفاق وقف الأعمال القتالية لا يزال صامداً إلى حد بعيد لكنه هش.