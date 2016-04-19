سويسرا تعلق تجنيس سوريين بسبب "المصافحة"

علقت السلطات السويسرية عملية تجنيس عائلة تلميذين سوريين مسلمين رفضا مصافحة معلمتهما، حسب ما علم الثلاثاء من إدارة كانتون بال الريف (شمال سويسرا).

وفي بريد إلكتروني قال المتحدث باسم إدارة الكانتون إن الإجراء الذي بدأ في يناير تم تعليقه "الأسبوع الماضي".

واتخذ القرار إثر جدل اندلع في سويسرا قبل أسبوعين لرفض نجلي إمام في الـ 14 والـ15 مصافحة معلمتهما، كما هو معهود في المدارس السويسرية.

وبرر الفتيان ذلك بأن "الإسلام يمنع ملامسة رجل لامرأة ليست من الأسرة"، وفق ما قالا. وقال أصغرهما في مقابلة إنه علم بهذا لدى مشاهدته خطبة على الإنترنت.

وأمام رفضهما مصافحة المعلمة قررت إدارة المدرسة أن تعفيهما من ذلك ما أثار احتجاجات شديدة في سويسرا.

واعتبرت وزيرة الداخلية سيمونتا سوماروغا أن "المصافحة جزء من ثقافتنا" وأن رفض التلميذين "غير مقبول باسم حرية العقيدة".

من جهته، قال اتحاد المنظمات الإسلامية السويسرية إن المصافحة بين رجل وامرأة "أمر مقبول من الناحية الدينية".

وقررت سلطات الكانتون طلب خبرة قانونية ستعرف نتائجها في نهاية أبريل أو مطلع مايو.

ووصل والد الصبيين وهو إمام مسجد في بال إلى سويسرا عام 2001 كطالب لجوء قادماً من سوريا.

واستدعى مكتب الهجرة في الكانتون المكلف طلبات منح الجنسية الأسرة لتوضيح الشروط التي حصل بموجبها الوالد على حق اللجوء.

وبحسب الصحافة السويسرية، عادت بنات الإمام إلى سوريا لإتمام دراستهن هناك.