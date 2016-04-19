قنصلية سورية بكندا مغلقة.. والقنصل متهم بتجارة المخدرات

أغلقت كندا القنصلية السورية في مونتريال، وعزلت القنصل الفخري، "نيللي كنعو"، من منصبها، وفق ما نشر راديو كندا.

ونشرتها شبكة"CBCNews" الكندية، رسالة مفادها أن الإغلاق يأتي باعتبار أن "كنعو" غير قادرة على تنفيذ واجباتها كقنصل فخري، لتورطها في قضايا بيع أدوية غير مرخصة منذ نهاية عام 2015.

وذكرت وسائل إعلام كندية في سبتمبر/أيلول الماضي، أن "كنعو" اتهمت بجرم تجارة العقاقير المخدرة بالشراكة مع أختها، في الفترة الواقعة بين عامي 2008 و2011، وأكدت "تورطها بتهريب وإعادة تصدير العقاقير الطبية بشكل غير مشروع ومعارض لكل الأنظمة الدبلوماسية والتجارية".

ووصلت قيمة الصفقات التي أدارتها "نيللي كنعو" إلى نحو مليون ونصف المليون دولار أميركي، وأحيلت مع أختها لمجلس تأديبي لنقابة الصيادلة الذي قرر حينها سحب شهادة الصيدلة منها، في حين ادعت "كنعو" أنها أرسلت الأدوية إلى سوريا، وجاء رفض الادعاء لأنها تورطت في الفترة التي سبقت بداية الثورة السورية.